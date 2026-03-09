タレント有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める8日放送のJFN系列ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DEEAMER」（日曜午後8時）に出演。尊敬する芸人について語った。2児の父である有吉は、現在開催中のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）がテレビ観戦できるかどうかは、子どもの寝かしつけ次第と説明。「子ども2人組なんで、なかなか大変なんですよ。寝かしつけが全部終わると9時回ったり10時になったりとか。そっから