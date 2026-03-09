フォークシンガー松山千春（70）が8日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）について言及した。この日、WBC日本代表がオーストラリアと対戦し、4−3で勝利。C組1位通過を確定させた。松山は午後9時から生放送中に試合のスコアを追い、番組終了間際に日本の勝利が決まった。松山は番組のラスト「試合が終わりました。4−3で日本が勝ちました。これでマイアミに