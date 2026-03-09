ＷＢＣの１次ラウンドがいよいよ佳境だ。米全国紙「ＵＳＡトゥデイ」は８日（日本時間９日）、ベテラン記者のボブ・ナイチンゲール記者とスティーブ・ガードナー記者による優勝予想を公表した。ナイチンゲール記者は優勝候補に挙げたのは２０１７年大会以来の世界一奪回を狙う米国だ。「今回はアメリカが日本を破ると予想する。とにかくロースターが素晴らしく、戦力が充実している。日本は今回も素晴らしい投球を見せると思う