警察や消防によりますと9日午前6時ごろ、指宿市十二町の国道226号でバイクの単独事故があり、運転していた60代の女性が意識不明の状態で病院に運ばれました。 事故の影響で、現場は午前10時時点で上下線とも通行止めとなっています。 う回路はあるということです。 ・ ・ ・