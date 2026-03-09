リンクをコピーする

東京時間10:37現在 ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝109.66（+18.76+20.64%） NY原油先物が急騰。イラン紛争警戒から一気に上昇している。