東京時間10:37現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝26976.00（-89.00-0.33%） ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝5082.70（-76.00-1.47%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先はドル高を受けて売りが強まっている