米株価指数先物時間外ナスダック2.5%安ダウ1000ドル安 東京時間10:55現在 ダウ平均先物MAR 26月限46501.00（-1016.00-2.14%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6603.00（-140.75-2.09%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限24052.75（-617.50-2.50%）