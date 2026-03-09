USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.4510.819.8710.45 1MO10.188.829.548.99 3MO9.867.879.198.49 6MO9.847.639.198.39 9MO9.857.599.208.43 1YR9.767.559.198.40 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.9214.4210.36 1MO9.8412.119.34 3MO9.7111.08