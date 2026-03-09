Appleは2026年3月にiPhone 17eやM4搭載iPad Air、M5搭載MacBook Air、M5 Pro／M5 Max搭載MacBook Pro、Studio Display XDR、MacBook Neoなどの新製品を発表しました。さらにAppleが2026年中に「Ultra」クラスのデバイスを少なくとも3種類発売すると、Apple関連の情報に詳しいBloombergのマーク・ガーマン記者が報じています。Apple to Expand Ultra Lines After $599 MacBook Neo; 3D-Printed Aluminum; iMacs - Bloomberghttps://