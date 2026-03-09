フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は９日、ＷＢＣ１次ラウンドＣ組で日本が４―３でオーストラリアを破り、３連勝を飾り１位通過で準々決勝進出を決めたことを報じた。スタジオには前西武監督・松井稼頭央氏がゲスト出演。番組は３試合で大谷翔平投手（ドジャース）が打率．５６６。本塁打・２本、打点・６の大活躍を紹介。同局の酒主義久アナウンサーから「これだけの活躍。松井さんどうですか？