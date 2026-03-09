俳優・仲野太賀主演のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」の第９話が８日に放送され、世帯平均視聴率が１０・４％となったことが９日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）初回は１３・５％でスタート。第２話は１２・２％、第３話は１２・９％。第４話は１３・１％。第５話は１２・５％。２月８日は衆院選の開票速報で放送休止し、２週ぶりの放送となった第６話は１１・８％。第７話１０・９％、第８話１２・１％と