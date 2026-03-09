突然倒壊する鉄製の街路灯2月26日に飛び込んできた2つのニュース。それらが同じ日に取り上げられたのは偶然とはいえ、それぞれがこれからの日本に暗い影を差すニュースだった。そのうえ両者をからめて考えると、近未来が非常に怖くなり、同時に、早急に手を打たないと手の施しようがなくなる、という切羽詰まった気持ちに追い込まれる。【写真】昨年2月に埼玉県で起きた「日本中を震撼させた事故」今回の街路灯問題と地続きと