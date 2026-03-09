女子シングルス3回戦でリターンショットを放つ大坂なおみ＝8日、米カリフォルニア州インディアンウェルズ（ゲッティ＝共同）テニスのBNPパリバ・オープンは8日、米カリフォルニア州インディアンウェルズで行われ、女子シングルス3回戦で大坂なおみ（フリー）がカミラ・オソリオ（コロンビア）に6―1、3―6、6―1で勝って4回戦に進んだ。（共同）