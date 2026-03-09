米科学誌が毎年発表する人類滅亡までの残り時間「終末時計」決定を担うダニエル・ホルツ米シカゴ大教授は9日、長崎市の鈴木史朗市長と面会し、国際情勢が緊迫化する中、被爆地による核兵器の非人道性の発信が重要との認識で一致した。