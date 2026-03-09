高周波熱錬が大幅続落している。前週末６日の取引終了後に、自社株１６９万株（消却前発行済み株数の４．９０％）を３月１９日付で消却すると発表したが、ほぼ全面安商状のなか、これを好感する動きは限定的のようだ。なお、消却後の発行済み株数は３２８０万５４００株となる。 出所：MINKABU PRESS