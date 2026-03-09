緑内障は、日本人の失明原因の上位を占める病気であり、早期発見と治療がとても重要です。実際、「親や親族に緑内障の人がいるけれど、自分も発症するのだろうか？」と不安に思う人も少なくありません。そこで緑内障の基本から治療、そして家族歴が与える影響について、新留先生（くろかわアイクリニック）に解説してもらいました。 ※2025年10月取材。 監修医師：新留 翔一朗（くろかわアイクリニック） 鹿児島大学卒業