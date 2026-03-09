開催：2026.3.9会場：ローンデポ・パーク結果：[イスラエル] 5 - 0 [ニカラグア]WBCの試合が9日に行われ、ローンデポ・パークでイスラエルとニカラグアが対戦した。イスラエルの先発投手はＤ・クレマー、対するニカラグアの先発投手はＣ・ロドリゲスで試合は開始した。2回裏、8番 Ｎ・メンドリンガー 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでイスラエル得点 ISR 1-0 NCA5回裏