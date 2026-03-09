リンクをコピーする

ニューオーリンズ・ペリカンズ vs ワシントン・ウィザーズ日付：2026年3月9日（月）開催地：スムージー・キング・センター（New Orleans）最終スコア：ニューオーリンズ・ペリカンズ 138 - 118 ワシントン・ウィザーズ NBAのニューオーリンズ・ペリカンズ対ワシントン・ウィザーズがスムージー・キング・センター（New Orleans）で