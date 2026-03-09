FC東京は9日、DF森重真人の負傷について発表した。発表によると、森重は3月4日に行われた練習中に負傷。チームドクターの診察を受けた結果、左ハムストリング肉離れと診断されたという。なお、離脱期間は明らかになっていない。現在38歳の森重は2010年に大分トリニータからFC東京に加入。在籍17シーズン目を迎えている今季はここまで明治安田J1百年構想リーグで出場機会はなかった。