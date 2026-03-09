WBCで4大会連続早期敗退危機の韓国が準々決勝へ進むためには、オーストラリア戦で2失点以下かつ5点差以上で勝利しなければならない。投手陣が最小失点で防ぎ、打線が最低でも5点以上をもぎ取らなければならない。【写真】ド迫力の“開脚”も！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式だからこそ、継投策が重要だ。ピンチで3ラン本塁打を浴びれば、その瞬間に脱落が確定する。継投、ピンチでの申告敬遠、そして投手交代において、同じ