インテルのクリスティアン・キヴ監督が、屈辱の連敗となったミラノ・ダービーを振り返った。首位のインテルは8日、アウェイ扱いとなったセリエA第28節で2位のミランと対戦。今季2度目のダービーでは、35分にDFペルビス・エストゥピニャンが決められたゴールが最後まで響き、前回対戦と同じ0−1のスコアでの敗戦となった。インテルとしては負傷離脱中のFWラウタロ・マルティネスに加え、FWマルクス・テュラムをインフルエンザ