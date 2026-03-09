BE:FIRST（ビーファースト）のInstagramにて、メンバー6人が公式グッズを着用したファッション誌の誌面のようなソロビジュアルが公開された。 【写真】まるでファッション誌？BE:FIRSTがグッズを纏うソロショット【写真】BE:FIRST初のスタジアムライブは5月に開催 ■BE:FIRSTが爽やかにフォトTやブルゾンを着こなす！ SHUNTO（シュント）は写真がプリントされた「Artist Photo Tee」を着用し、堂々とポӦ