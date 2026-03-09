【その他の画像・動画等を元記事で観る】 木村拓哉が、3月7日に行われた映画『教場 Reunion／Requiem』イッキ見上映にサプライズ登場。福岡⇒大阪⇒名古屋⇒東京と4ヵ所を回り約880キロを移動する弾丸舞台挨拶ツアーを実施した。 ■撮影エピソードを明かした福岡 映画『教場 Reunion／Requiem』は連続で観ると5時間を超える超大作となっており、2月3日に実施された完成披露でも「皆さんの貴重な5時間をいただいた」