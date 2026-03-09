毎週月〜木曜 9:00〜11:10、金曜 9:00〜10:25 生放送 日本テレビ・朝の情報番組「DayDay.」が春からリニューアル。現在「真相報道バンキシャ！」でキャスターを務める後呂有紗アナウンサーが、新たに「DayDay.」のメインアナウンサーに就任。初回出演日は3月30日（月）。後呂アナウンサーからは、就任に向け意気込みコメントも。「初回放送からナレーターとして関わってきた愛着ある番組で、4月からはスタジオで一緒に並んで