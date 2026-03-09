【その他の画像・動画等を元記事で観る】 道枝駿佑主演映画『うるわしの宵の月』より、“うるわしいふたりの王子”が特別な恋心に触れる瞬間を捉えた特報映像が解禁。さらに、公開日が2026年10月23日に決定した。 ■映画『うるわしの宵の月』2026年10月23日公開決定 完璧なルックスを誇る高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる市村琥珀と、中性的な美しさとクールな振る舞いで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵。そんなとも