9日11時現在の日経平均株価は前週末比4162.36円（-7.48％）安の5万1458.48円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は47、値下がりは1533、変わらずは10と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。 日経平均マイナス寄与度は922.55円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が402.11円、ＳＢＧ が381.85円、ファストリ が288.8円、ＴＤＫ が115.82円と続いている。 プラス寄与度トップ