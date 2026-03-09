9日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝158円69銭前後と、前週末午後5時時点に比べ1円16銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝182円64銭前後と30銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース