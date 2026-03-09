今年は桜の開花も早そうですね！春は、出会いと別れの季節でもありますよね？新年度・新生活で、引っ越しや部署が変わったり、、、など。人間関係も変化したりしますよね。そんな時に、寄り添ってくれる「音楽」があったりしませんか？ある曲を聴くと、昔の思い出がよみがえる、、、なんてことも。今週は、そんな懐かしい音楽に出会えるスペシャルなコンサートをご紹介🎵『クミコ×タブレット純 昭和ジュークBOX〜昭和歌謡