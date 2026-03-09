台湾メディアのETtodayは8日、野球のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）で日本がオーストラリアに勝利したことについて、韓国で吉田正尚への感謝の声が上がっていると報じた。日本は8日の試合で6回表にオーストラリアに先制を許すも、7回裏に吉田が値千金の逆転2ランホームランを放った。日本は8回裏にも2点を追加。9回表にホームラン2本で1点差に詰め寄られるも何とかしのぎ切り、3連勝で1次ラウンド・プールC首位通過を