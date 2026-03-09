週明け9日の東京株式市場・日経平均株価は取引開始直後から大幅に値を下げて、下げ幅は一時4100円を超え、節目の5万2000円台を大きく割り込んだ。主な要因は中東情勢の緊迫化、特にイランをめぐる軍事衝突の激化で、アメリカおよびイスラエルによる軍事行動とイラン側の反撃は2週目に入り、戦闘の長期化への懸念が強まっている。また、アメリカのトランプ大統領がイランの高濃縮ウラン確保のために地上部隊の投入を検討していると