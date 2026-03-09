1次ラウンド・プールBワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のメキシコ代表は米テキサスでプールBを戦っている。そんな中、現地取材する地元メディア関係者が試合の前後にベンチ内を清掃する選手たちの様子を紹介。「もう日本人はベンチで一番綺麗なのは自分たちだと自慢できないね」と伝えたが、その裏にソフトバンクの助っ人が関わっていたという。ESPNのスペイン語版「ESPN Deportes」で実況や解説を務めるギリェルモ