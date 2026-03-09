初出場・岡万佑子の名が世界へフィギュアスケートの世界ジュニア選手権は7日（日本時間8日）、エストニア・タリンで女子フリーが行われた。17歳・島田麻央（木下グループ）が合計208.91点で優勝。3位に197.17点の岡万佑子（木下アカデミー）が入った。島田は史上初の4連覇を達成したが、初出場となった岡にも海外ファンから絶賛が巻き起こった。岡はショートプログラム（SP）でクジャクを想起させる鮮やかな衣装に身を包み、ジ