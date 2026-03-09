【元局アナ青池奈津子のメジャー通信】「Ｙｏｕ（君か）！」野球の取材には早すぎると悪態をつきながら、寝ぼけ眼でたどり着いたヒューストンのダイキン・パーク。ＷＢＣ１次ラウンドＢ組の開幕戦を翌日に控えた午前９時、懐かしい顔の元気いっぱいの笑顔に、一気に目が覚めた。イタリア代表を率いるフランシスコ・セルベリ監督だ。私が駆け出しの頃、彼はヤンキースのルーキーで公私ともに世話になった人物である。「ベネズエラ