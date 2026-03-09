Image: Apple どこで買うか？も大事ね。先日発表されたMacBook NeoとMacBook Air（M5）。いち早く手に入れたい！という方はもうAppleストアで購入済みかと思いますが、様子を伺っていた方々にちょっといい話。Amazonの方が安いです。 MacBook Neo 8GBユニファイドメモリ、256GB SSDストレージ - シトラス 99,800円 Amazonで見るPR MacBook Neoは価格は同じ