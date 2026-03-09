イングランド協会（ＦＡ）カップ５回戦は８日に各地で行われ、ＭＦ松木玖生が所属するチャンピオンシップ（２部）のサウサンプトンは、プレミアリーグのフラムに１―０で競り勝ち、準々決勝に進出した。リーグ戦２試合連続先発中の松木はベンチスタート。０―０の後半３７分から出場すると、終了間際に決勝点の起点となった。相手ＧＫからのボールを頭ではね返すと、味方にボールがつながり、ＭＦフィン・アザズがエリア内で倒