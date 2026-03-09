3月に入り、本格的な花粉症シーズンに突入した日本列島。「先週は東京でも20度近くまで気温が上がりました。2月末から、スギ花粉の症状を訴えて受診される患者さんが増えてきましたね」こう語るのは、ながくら耳鼻咽喉科アレルギークリニック院長の永倉仁史先生だ。気象庁によれば、スギ花粉の飛散量は西日本が例年並み、東日本や北日本は例年より多いとの予想が出ている。またウェザーニュースの発表では、東北北部の花粉飛散量は