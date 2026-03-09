「東京都内の賃貸物件の家賃は、この1年だけを見ても、1割ほど上昇しています」こう話すのは、東京都港区の不動産会社・アプロウドの代表・榮紱圭之輔氏。実際、賃貸住宅専門サイトを確認すると、5年前には9万円弱だった東京23区のワンルーム（30平方メートル以下）の平均家賃が、今年は大台をはるかに超えて約10万7000円に。ファミリー向け物件（50〜70平方メートル）にいたっては、およそ19万円だったのが25万円超、約1.34