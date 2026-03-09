猫が『顔の近くで寝たがる』3つの心理 1.あなたを「安全基地」と認識している 結論から言えば、顔の近くで眠るのは「この人のそばは安全」と判断している証拠です。 猫は本来、単独で行動する動物で、無防備になる睡眠中は特に警戒心が高まります。外敵から身を守るため、背後や高い場所を好むのもそのためです。 そんな猫が人の顔の横で眠るのは、自分を守ってくれる存在だと感じているから。子猫が母猫の胸元で眠る姿