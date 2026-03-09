幼い頃から「どうせ無理だから」と言われ続け、挑戦を諦める癖がついた女性。そんな価値観が変わったのは、娘の何気ない一言がきっかけでした。今回は筆者の知人から聞いた、子育て世代の心に響くエピソードをご紹介します。 幼少期の記憶 「どうせ無理に決まっているでしょう」 この言葉を、私は幼い頃から何度も聞いて育ってきました。 小学3年生のとき、ミュージカルのオーディションを受けてみたくな