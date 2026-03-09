福島の三浦知良「僕たちは全力でプレーすることしかできないけれど」J3福島ユナイテッドFCのFW三浦知良（カズ）が、59歳初のリーグ戦出場を果たした。カズは8日、とうほう・みんなのスタジアムで行われたJ2・J3百年構想リーグ第5節のAC長野パルセイロ戦で、後半アディショナルタイムに交代出場。Jリーグ公式戦の最年長出場記録を59歳10日に更新した。チームはホーム開幕戦で4-2と逆転勝ち、今季初勝利で最下位から脱出した。背