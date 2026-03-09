フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は９日、ＷＢＣ１次ラウンドＣ組で日本が４―３でオーストラリアを破り、３連勝を飾り１位通過で準々決勝進出を決めたことを報じた。スタジオには前西武監督・松井稼頭央氏がゲスト出演。３連勝に松井氏は「言うことないんじゃないですかね」と絶賛した。ＭＣを務める俳優の谷原章介から韓国戦とオーストラリア戦について「逆転できるっていうのはチーム一体感