◆大相撲▽春場所２日目（９日、エディオンアリーナ大阪）東序ノ口１８枚目・翔盛（中村）が、西序ノ口１８枚目・旭轟星（大島）を寄り倒して、白星発進した。「所作などを教えてもらって臨んだが、緊張で何も覚えていない」と、初々しい笑顔で話した。今場所は大分・中津東高で同期だった野島（二所ノ関）が前相撲で初土俵を踏む予定で、「同じ学校で、今度は違う部屋になるが、頑張ってほしい。いつか対戦できたら」と話し