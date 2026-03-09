５日、新疆ウイグル自治区昌吉回族自治州マナス県の化学メーカー、新疆中能万源化工の包装工場を巡回する従業員。（昌吉＝新華社記者／丁磊）【新華社ウルムチ3月9日】中国新疆ウイグル自治区の農業資材メーカーは春の農作業シーズンが近づく中、受注に対応するためフル稼働で生産を進めている。化学肥料など春の農業資材の安定供給に全力で取り組み、年間を通じた農業生産を物資面で下支えしている。５日、新疆ウイグル自治区昌