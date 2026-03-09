日本テレビの石川みなみアナウンサーが4日、日本テレビ局で実施された『2026年4月期 改編説明会』に登壇し、意気込みを語った。【写真】今春からアナウンサー一新！ギュッと寄り合う3人石川アナウンサーは4月から『真相報道バンキシャ！』を担当する。元々報道番組に携わりたいと思っており、就任の知らせを聞いた時のことを「”びっくり”の一言でした」と振り返った。同番組は桝太一アナウンサーも担当している。桝アナウ