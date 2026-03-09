日本テレビの後呂有紗アナウンサーが4日、日本テレビ局で実施された『2026年4月期 改編説明会』に登壇し、意気込みを語った。【番組カット】今春からアナウンサー一新！爽やかな3人現在は『真相報道バンキシャ！』を担当している後呂アナウンサー。4月から『DayDay.』のアナウンサーを務めることになった。後呂アナウンサーは「『DayDay.』はナレーターとして関わり、すごく愛着のある番組。4月からはスタジオで一緒に並んで