日本テレビの黒田みゆアナウンサーが4日、東京・汐留の日本テレビ局で実施された『2026年4月期 改編説明会』に参加し、意気込みを語った。【写真】日テレの朝の顔が一新！爽やかな3人のアナウンサー黒田アナは現在『DayDay.』を担当。立ち上げ時から関わってきたが4月からは『シューイチ』を担当することに。説明会には『シューイチ』カラーのイエローの服をまとって登壇。「『DayDay.』を離れるのは少し寂しいと思っています