レインズインターナショナルが展開する「牛角」はきょう9日より、牛1頭からわずか0.15％（約600グラム）しか取れない希少部位『厳選上みすじ』（税込968円）を春限定で販売する。別添えの「トリュフ香る赤ワインソース」をつけて楽しめる特別仕様。あわせて、『うなぎの石焼ビビンバ』（レギュラー935円／ハーフ638円※ともに税込）も発売する。【写真】香ばしさと旨味で幸せの味！『うなぎの石焼ビビンバ』今回登場する『厳選