格闘家の芦澤竜誠が、3月20日開催の『BreakingDown 19』（名古屋IGアリーナ）に出場し、初代バンタム王者の伊原良太郎と対戦することが決定した。かつてはBreakingDown（BD）に批判的な態度だった芦澤の電撃参戦に、SNSでは大きな反響が寄せられている。【動画】芦澤竜誠がBD会場に登場！緊張感に包まれて…K-1で活躍した芦澤は2023年からRIZINに参戦し、同年大みそかにMMAに転向。皇治や昇侍に勝利したが、昨年大みそかにはBD