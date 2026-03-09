宇都宮市の中心部「バンバ地区」で予定されている市街地の再開発事業について周辺の住民に向けた計画の概要などの説明会が５日、市内で開かれました。 再開発の準備を進める組合が開いた説明会には、バンバ地区の周辺に住む人など約１８０人が出席しました。 説明会は個人情報の保護が理由だとして始まる前のみ映像の撮影が許されました。 住民に示された計画によりますと、再開発の対象となるのは、馬場通り２丁目の約１．３ヘ