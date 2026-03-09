いのちの大切さを学んでもらおうと、生き物を自分たちで育てて食べる特別授業が６日、宇都宮市内の小学校で行われました。 宇都宮市の五代小学校の５年生およそ１１０人が育てたのは、海の高級魚のヒラメです。この授業は、児童たちに自分たちで育てた生き物を食べることで、生きることや命をいただくことについて考えてもらおうと、４年前から実施しています。 半年前の２０２５年１０月に学校にやってきた当時は、体長およそ５